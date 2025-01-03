Corriere dello Sport: “Biraghi può andare al Bologna da Italiano, la Fiorentina è pronta ad accontentarlo”

La trattativa è al momento a metà strada

Cristiano Biraghi potrebbe trasferirsi al Bologna, una possibilità concreta favorita dal suo legame con l'allenatore rossoblù Vincenzo Italiano e dalla situazione contrattuale di Charalampos Lykogiannis, in scadenza a giugno. Sebbene Lykogiannis abbia dato buone prestazioni, potrebbe considerare un addio qualora ricevesse un'offerta per un contratto più lungo, dato che il Bologna sembra intenzionato a discutere un rinnovo solo a giugno. Se Lykogiannis decidesse di lasciare, Biraghi sarebbe la prima opzione per sostituirlo, anche grazie al desiderio del giocatore di tornare a lavorare con Italiano.

La trattativa è al momento a metà strada, in attesa che Lykogiannis o il suo procuratore comunichino le loro intenzioni al Bologna. Tuttavia, l'operazione appare promettente: tutte le parti coinvolte sembrano favorevoli, rendendo il trasferimento altamente probabile. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/pedulla-il-como-spinge-per-parisi-il-terzino-vuole-giocare-di-piu-decidera-dopo-fiorentina-napoli/283161/