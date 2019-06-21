Pressing dei viola su Lazzari ma c'è da battere la concorrenza. La Spal lo valuta 18 milioni
Secondo La Repubblica, la Fiorentina è in forte pressing su Manuel Lazzari, l'esterno classe 1993 potrebbe essere il primo colpo targato Commisso. La Spal lo valuta intorno ai 18 milioni ma per aggiud...
A cura di Redazione Labaroviola
21 giugno 2019 12:44
Secondo La Repubblica, la Fiorentina è in forte pressing su Manuel Lazzari, l'esterno classe 1993 potrebbe essere il primo colpo targato Commisso. La Spal lo valuta intorno ai 18 milioni ma per aggiudicarselo c'è da battere la concorrenza della Lazio, Pradè ci sta provando accelerando la trattativa.