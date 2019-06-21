Labaro Viola

Pressing dei viola su Lazzari ma c'è da battere la concorrenza. La Spal lo valuta 18 milioni

Secondo La Repubblica, la Fiorentina è in forte pressing su Manuel Lazzari, l'esterno classe 1993 potrebbe essere il primo colpo targato Commisso. La Spal lo valuta intorno ai 18 milioni ma per aggiud...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2019 12:44
Pressing dei viola su Lazzari ma c'è da battere la concorrenza. La Spal lo valuta 18 milioni -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Lazio
Spal
Lazzari
Condividi

Secondo La Repubblica, la Fiorentina è in forte pressing su Manuel Lazzari, l'esterno classe 1993 potrebbe essere il primo colpo targato Commisso. La Spal lo valuta intorno ai 18 milioni ma per aggiudicarselo c'è da battere la concorrenza della Lazio, Pradè ci sta provando accelerando la trattativa.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok