La Spal vuole Thereau: pronta mega operazione con Lazzari, Viviani ed un giovane viola

La Spal fa sul serio per Cyril Thereau ed è pronta ad offrire un anno di contratto all’attaccante della Fiorentina. Il suo nome, potrebbe rientrare in un discorso più ampio, visto l’interesse viola pe...

La Spal fa sul serio per Cyril Thereau ed è pronta ad offrire un anno di contratto all’attaccante della Fiorentina. Il suo nome, potrebbe rientrare in un discorso più ampio, visto l’interesse viola per Manuel Lazzari (anche la Lazio interessata) e Federico Viviani (costa circa 6 milioni di euro). Per questo, sottolinea il quotidiano, la società estense potrebbe chiedere un giovane viola tra Castrovilli, Diks, Gori e Venuti per compensare la differenza economica. Lo scrive La Nuova Ferrara.