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La Spal vuole Thereau: pronta mega operazione con Lazzari, Viviani ed un giovane viola

La Spal fa sul serio per Cyril Thereau ed è pronta ad offrire un anno di contratto all’attaccante della Fiorentina. Il suo nome, potrebbe rientrare in un discorso più ampio, visto l’interesse viola pe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 maggio 2018 17:09
La Spal vuole Thereau: pronta mega operazione con Lazzari, Viviani ed un giovane viola - Thereau Fiorentina
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La Spal fa sul serio per Cyril Thereau ed è pronta ad offrire un anno di contratto all’attaccante della Fiorentina. Il suo nome, potrebbe rientrare in un discorso più ampio, visto l’interesse viola per Manuel Lazzari (anche la Lazio interessata) e Federico Viviani (costa circa 6 milioni di euro). Per questo, sottolinea il quotidiano, la società estense potrebbe chiedere un giovane viola tra Castrovilli, Diks, Gori e Venuti per compensare la differenza economica. Lo scrive La Nuova Ferrara.

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