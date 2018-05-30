La Spal vuole Thereau: pronta mega operazione con Lazzari, Viviani ed un giovane viola
La Spal fa sul serio per Cyril Thereau ed è pronta ad offrire un anno di contratto all’attaccante della Fiorentina. Il suo nome, potrebbe rientrare in un discorso più ampio, visto l’interesse viola pe...
A cura di Redazione Labaroviola
30 maggio 2018 17:09
La Spal fa sul serio per Cyril Thereau ed è pronta ad offrire un anno di contratto all’attaccante della Fiorentina. Il suo nome, potrebbe rientrare in un discorso più ampio, visto l’interesse viola per Manuel Lazzari (anche la Lazio interessata) e Federico Viviani (costa circa 6 milioni di euro). Per questo, sottolinea il quotidiano, la società estense potrebbe chiedere un giovane viola tra Castrovilli, Diks, Gori e Venuti per compensare la differenza economica. Lo scrive La Nuova Ferrara.