Lazzari: "Castrovilli è un giovane atipico, vi dico perché. Benassi non rende come un anno fa? Montella deve capire come utilizzarlo"

Parlando ai microfoni di Radio Bruno Toscana, il doppio ex di Fiorentina e Cagliari Andrea Lazzari si è soffermato sulla gara e su alcuni singoli: "Alla Sardegna Arena sono in palio punti importanti p...

Parlando ai microfoni di Radio Bruno Toscana, il doppio ex di Fiorentina e Cagliari Andrea Lazzari si è soffermato sulla gara e su alcuni singoli: "Alla Sardegna Arena sono in palio punti importanti per l'Europa - ha detto - anche perché il Cagliari ha fatto un ottimo mercato e la Fiorentina sta iniziando a recepire i dettami di Montella. Castrovilli? Parliamo di un giovane atipico, perché gioca come un veterano e non è discontinuo. Benassi? Montelal deve capire come utilizzarlo al meglio, gioca con due registi e può essere uno dei tanti motivi per il quale non rende come un anno fa".