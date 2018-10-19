Lazzari: “Veretout un buon mediano, a Benassi non si può chiedere solo gol. Chiesa...”

Il doppio ex della sfida di Domenica tra Fiorentina e Cagliari, Andrea Lazzari è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb. Questa una sintesi delle sue dichiarazioni: “Veretout? Recupera tanti pall...

Il doppio ex della sfida di Domenica tra Fiorentina e Cagliari, Andrea Lazzari è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb. Questa una sintesi delle sue dichiarazioni:

“Veretout? Recupera tanti palloni e sa far girare la squadra, lo vedo bene nel ruolo di centrale di centrocampo. Benassi ha avuto un calo ma ci può stare: da un centrocampista non ci si può aspettare che segni sempre e lui, tre gol, li ha già fatti. Chiesa in Nazionale vuole dire tanto, il suo talento lo ha proiettato tanto e mi ha molto impressionato. È giovane ma è già una sorpresa per l’Italia”.