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Lazzari: “Veretout un buon mediano, a Benassi non si può chiedere solo gol. Chiesa...”

Il doppio ex della sfida di Domenica tra Fiorentina e Cagliari, Andrea Lazzari è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb. Questa una sintesi delle sue dichiarazioni: “Veretout? Recupera tanti pall...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 ottobre 2018 22:57
Lazzari: “Veretout un buon mediano, a Benassi non si può chiedere solo gol. Chiesa...” -
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Il doppio ex della sfida di Domenica tra Fiorentina e Cagliari, Andrea Lazzari è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb. Questa una sintesi delle sue dichiarazioni: 

“Veretout? Recupera tanti palloni e sa far girare la squadra, lo vedo bene nel ruolo di centrale di centrocampo. Benassi ha avuto un calo ma ci può stare: da un centrocampista non ci si può aspettare che segni sempre e lui, tre gol, li ha già fatti. Chiesa in Nazionale vuole dire tanto, il suo talento lo ha proiettato tanto e mi ha molto impressionato. È giovane ma è già una sorpresa per l’Italia”.

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