Ufficiale Lazzari alla Lazio. Sfuma definitivamente l’eventuale approdo alla Fiorentina
Questo il comunicato della società biancoceleste:La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla S.P.A.L. le prestazioni sportive del calciatore Manuel Lazzari.
A cura di Redazione Labaroviola
12 luglio 2019 11:31
Questo il comunicato della società biancoceleste:
La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla S.P.A.L. le prestazioni sportive del calciatore Manuel Lazzari.