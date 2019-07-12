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Ufficiale Lazzari alla Lazio. Sfuma definitivamente l’eventuale approdo alla Fiorentina

Questo il comunicato della società biancoceleste:La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla S.P.A.L. le prestazioni sportive del calciatore Manuel Lazzari.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 luglio 2019 11:31
Ufficiale Lazzari alla Lazio. Sfuma definitivamente l’eventuale approdo alla Fiorentina -
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Questo il comunicato della società biancoceleste:

La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla S.P.A.L. le prestazioni sportive del calciatore Manuel Lazzari.

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