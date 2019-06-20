Criscitiello: "Contatti continui con la Spal per Lazzari, niente visite mediche con la Lazio"

Questo quanto detto da Criscitiello e Pedullà a "Lo sai Che" trasmissione di Sportitalia: "La Fiorentina cerca Lazzari della SPAL. I contatti tra Bagnati e Pradè DS delle squadre sono sempre concreti...

A cura di Redazione Labaroviola 21 giugno 2019 01:55

Condividi