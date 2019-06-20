Criscitiello: "Contatti continui con la Spal per Lazzari, niente visite mediche con la Lazio"
Questo quanto detto da Criscitiello e Pedullà a "Lo sai Che" trasmissione di Sportitalia: "La Fiorentina cerca Lazzari della SPAL. I contatti tra Bagnati e Pradè DS delle squadre sono sempre concreti...
A cura di Redazione Labaroviola
21 giugno 2019 01:55
Questo quanto detto da Criscitiello e Pedullà a "Lo sai Che" trasmissione di Sportitalia: "La Fiorentina cerca Lazzari della SPAL. I contatti tra Bagnati e Pradè DS delle squadre sono sempre concreti e ben avviati. Non ci risultano visite mediche alla Lazio in vista per Lazzari come riportato da altri"