Lazzari: "Vlahovic e Castrovilli sono due prospetti del calcio italiano"

Lazzari ha parlato di alcuni giocatori della Fiorentina.

L'ex centrocampista della Fiorentina, Andrea Lazzari, è intervenuto su Radio Bruno Toscana.

Ecco le sue parole: "Ribery è stato uno acquisto indovinato da parte della Fiorentina. Il suo contributo è sempre stato costante nonostante qualche problema fisico. Se l’età è un problema? Ha un anno in più di me e gioca ancora in Serie A, è qualcosa di importante. Delle volte rifletto e penso che anche io avrei potuto giocare qualche campionato in più ad alto livello. Vlahovic e Castrovilli? Senza dubbio due grandi prospetti del calcio italiano. L'attaccante serbo ha trovato continuità grazie anche a mister Prandelli dopo aver subito la pressione delle troppe responsabilità. Castrovilli è un predestinato. Già da quando ci allenavamo insieme ai tempi del Bari si vedeva che aveva qualcosa in più".

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