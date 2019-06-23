Lazzari-Lazio, c'è l'accordo. Quinquennale da 1,5 milioni l'anno. La distanza tra i club..

Secondo quanto raccolto e pubblicato da La Nuova Ferrara, la Lazio ed il calciatore Lazzari hanno raggiunto l’intesa. Il ragazzo, dovrebbe firmare un quinquennale da 1.5 milioni di euro, ultimo scogl...

Secondo quanto raccolto e pubblicato da La Nuova Ferrara, la Lazio ed il calciatore Lazzari hanno raggiunto l’intesa. Il ragazzo, dovrebbe firmare un quinquennale da 1.5 milioni di euro, ultimo scoglio da superare fra le due società per la definitiva fumata bianca. La SPAL valuta il nazionale italiano circa 15 milioni, il club capitolino non vuole andare oltre i 10 milioni di euro. La distanza sarà colmata soltanto con delle contropartite.

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