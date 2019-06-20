Labaro Viola

"La Fiorentina allo scoperto per Lazzari. Contatti con la SPAL, quando arriva Commisso..."

Questo un passaggio dell'editoriale di Luca Marchetti di Sky a tmw:"La Fiorentina invece ha fatto un primo vero sondaggio per Manuel Lazzari. Contatti con la SPAL per capire la valutazione e le condiz...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 giugno 2019 12:22
"La Fiorentina allo scoperto per Lazzari. Contatti con la SPAL, quando arriva Commisso..." -
News
Fiorentina
Spal
Lazzari
Condividi

Questo un passaggio dell'editoriale di Luca Marchetti di Sky a tmw:

"La Fiorentina invece ha fatto un primo vero sondaggio per Manuel Lazzari. Contatti con la SPAL per capire la valutazione e le condizioni di una possibile operazione. Nuovi sviluppi sono attesi nei prossimi giorni, quando anche Commisso rientrerà in Italia”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok