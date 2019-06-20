"La Fiorentina allo scoperto per Lazzari. Contatti con la SPAL, quando arriva Commisso..."
Questo un passaggio dell'editoriale di Luca Marchetti di Sky a tmw:"La Fiorentina invece ha fatto un primo vero sondaggio per Manuel Lazzari. Contatti con la SPAL per capire la valutazione e le condiz...
A cura di Redazione Labaroviola
20 giugno 2019 12:22
Questo un passaggio dell'editoriale di Luca Marchetti di Sky a tmw:
"La Fiorentina invece ha fatto un primo vero sondaggio per Manuel Lazzari. Contatti con la SPAL per capire la valutazione e le condizioni di una possibile operazione. Nuovi sviluppi sono attesi nei prossimi giorni, quando anche Commisso rientrerà in Italia”.