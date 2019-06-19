Lazzari primo obiettivo per la nuova Fiorentina. Solo una chiamata esplorativa per il momento...
Oggi il d.s. Daniele Pradè è arrivato a Milano per iniziare a costruire la nuova Fiorentina targata Rocco Commisso. Il primo obiettivo della Viola è Manuel Lazzari, l'ala destra classe '93 della Spal....
A cura di Redazione Labaroviola
20 giugno 2019 00:46
Oggi il d.s. Daniele Pradè è arrivato a Milano per iniziare a costruire la nuova Fiorentina targata Rocco Commisso. Il primo obiettivo della Viola è Manuel Lazzari, l'ala destra classe '93 della Spal. Per ora soltanto una chiamata per sapere il prezzo.
GianlucaDiMarzio.com