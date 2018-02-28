Lazzari:"L'esperienza alla Fiorentina è stata negativa per la mia carriera, mi voleva il Milan."
L’ex viola Andrea Lazzarii, oggi al Fano ha parlato nuovamente della sua passata esperienza con la maglia della Fiorentina: “Sono abbastanza contento, però quando ero a Cagliari c’era la possibilità d...
A cura di Redazione Labaroviola
28 febbraio 2018 11:14
L’ex viola Andrea Lazzarii, oggi al Fano ha parlato nuovamente della sua passata esperienza con la maglia della Fiorentina: “Sono abbastanza contento, però quando ero a Cagliari c’era la possibilità di andare al Milan… Forse quello, ecco. Anche a Firenze, poi, non andò benissimo. Se potessi tornare indietro cambierei questo”.