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Marchetti: ''Viola fresca, Juve compassata: Allegri rischia di perdere punti contro Pioli''

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha parlato a TMW Radio: “La Fiorentina sta venendo fuori, per le caratteristiche e la sua freschezza può mettere in difficoltà una Juventus un po’ compassata...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 settembre 2017 16:12
Marchetti: ''Viola fresca, Juve compassata: Allegri rischia di perdere punti contro Pioli'' -
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Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha parlato a TMW Radio: “La Fiorentina sta venendo fuori, per le caratteristiche e la sua freschezza può mettere in difficoltà una Juventus un po’ compassata. Ma rischia di perdere punti più il Napoli contro la Lazio rispetto ai bianconeri di Allegri”.

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