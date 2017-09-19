Marchetti: ''Viola fresca, Juve compassata: Allegri rischia di perdere punti contro Pioli''

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha parlato a TMW Radio: “La Fiorentina sta venendo fuori, per le caratteristiche e la sua freschezza può mettere in difficoltà una Juventus un po’ compassata...

A cura di Redazione Labaroviola 19 settembre 2017 16:12

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