Sarà l’arbitro Marchetti a dirigere la Napoli-Fiorentina. Un solo precedente positivo coi viola

Sarà Matteo Marchetti a dirigere la partita tra Napoli e Fiorentina, in programma domenica prossima alle ore 18. C’è un solo precedente che lo lega ai colori viola ed è un precedente positivo: Spezia-Fiorentina 1-2, venticinquesima giornata dello scorso campionato. In quell’occasione diede un calcio di rigore ai gigliati, però sbagliato da Piatek e risolta, in seguito, da Amrabat.