Moviola Corriere dello Sport: “Marchetti giusto su Dossena, ma Kean ha rischiato il rosso”

Il Corriere dello Sport dà 5,5 a Marchetti

Nelle pagine del Corriere dello Sport oggi in edicola troviamo la moviola di Como-Fiorentina, il quotidiano dà 5,5 a Marchetti: “Di difficile lettura la partita di Marchetti, a volte è sembrato spaesato, come in balia degli eventi: l'intervento di Kean è al limite, il rosso per Dossena sicuramente suggerito (arriva anni luce dopo, arbitralmente parlando), più dall'assistente Meli che dal quarto Santoro.

Kean a gamba alta ai danni di Fadera, è vero, non affonda mai, ma il punto di contatto con i tacchetti è sullo stinco: l'attaccante viola (e della Nazionale) ha rischiato il cartellino rosso, l'atteggiamento di Marchetti però doveva dare più sostegno alla decisione. Nel finale, cartellino rosso per Dossena (arrivato in.... differita): il difensore del Como da un buffetto (schiaffetto?) a Adli che va a terra. Posto che è corretto punirlo con l'espulsione, deve valere però sempre...”.

https://www.labaroviola.com/palladino-non-abbiamo-giocato-bene-non-pensiamo-di-essere-piu-forti-di-quello-che-siamo/278079/