Labaro Viola

Marchetti: "Il mercato della Fiorentina? Mi incuriosisce come quello di Cagliari, Genoa e Brescia"

L'esperto di calciomercato Luca Marchetti, volto di Sky Sport, ha commentato il mercato della Fiorentina ai microfoni di Sky Sport:"Il mercato viola mi incuriosisce, ma anche altre squadre sulla carta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 settembre 2019 15:35
Marchetti: "Il mercato della Fiorentina? Mi incuriosisce come quello di Cagliari, Genoa e Brescia" -
Calciomercato
Fiorentina
Mercato
Marchetti
Condividi

L'esperto di calciomercato Luca Marchetti, volto di Sky Sport, ha commentato il mercato della Fiorentina ai microfoni di Sky Sport:"Il mercato viola mi incuriosisce, ma anche altre squadre sulla carta non di primissima fascia come Cagliari e Genoa si sono rinforzate. Vedo bene anche il Brescia con Balotelli e Matri", le sue parole.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok