Marchetti: "Il mercato della Fiorentina? Mi incuriosisce come quello di Cagliari, Genoa e Brescia"

L'esperto di calciomercato Luca Marchetti, volto di Sky Sport, ha commentato il mercato della Fiorentina ai microfoni di Sky Sport:"Il mercato viola mi incuriosisce, ma anche altre squadre sulla carta...

L'esperto di calciomercato Luca Marchetti, volto di Sky Sport, ha commentato il mercato della Fiorentina ai microfoni di Sky Sport:"Il mercato viola mi incuriosisce, ma anche altre squadre sulla carta non di primissima fascia come Cagliari e Genoa si sono rinforzate. Vedo bene anche il Brescia con Balotelli e Matri", le sue parole.