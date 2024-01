Sarà l’arbitro Marchetti a dirigere Fiorentina-Bologna. L’ultima volta i viola finirono ko 4-0 contro l’Inter

La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali delle gare di Coppa Italia FrecciaRossa in programma questa settimana. Fiorentina-Bologna, quarto di finale in programma al Franchi martedì sera alle ore 21, sarà diretta da Matteo Marchetti della sezione di Ostia. L’arbitro laziale avrà come assistenti Di Iorio e Lo Cicero, mentre il quarto uomo sarà Feliciani. Serra e Di Paolo saranno rispettivamente Var e Avar.

Sono solamente cinque i precedenti tra l’arbitro Marchetti e la Fiorentina. L’ultimo incrocio la brutta sconfitta per 4-0 contro l’Inter a San Siro, lo scorso 3 settembre. L’anno scorso diresse la sfida tra Napoli e Fiorentina al Maradona, senza grandi episodi degni di nota. Alla seconda giornata, invece, diresse la sfida di Empoli che terminò 0-0, così come arbitrò il match di Reggio Emilia tra Sassuolo-Fiorentina finito 1-3, con quel rigore fischiato dopo chiamata del Var per un mani di Cabral. Due anni fa arbitrò la gara del Picco tra Spezia e Fiorentina che i viola vinsero in extremis 1-2 col gol di Amrabat. Nel caso della partita con gli azzurri l’Empoli rimase in dieci per l’espulsione di Luperto, mentre a La Spezia i viola beneficiarono di un rigore sbagliato da Piatek. Bilancio dunque in equilibrio tra il fischietto di Ostia e la Fiorentina, con 2 vittorie, 1 pareggio e 2 ko.