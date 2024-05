Moviola Corriere dello Sport: “Marchetti insufficiente, si perde un fallo prima dell’1-1. Vede un rigore che non c’è”

Fiorentina-Napoli è finita 2-2 al Franchi, ultima gara stagionale dei viola in casa. Ecco la moviola che troviamo oggi nelle pagine del Corriere dello Sport: “Non convince la direzione di Marchetti (voto: 5), in particolare una decisione presa nell’azione che ha portato alla punizione dell’1-1 di Biraghi, perché prima c’è un chiaro intervento falloso non sanzionato di Dodo su Kvaratskhelia. All’80’ altro errore, quando concede un rigore alla Fiorentina per intervento su Belotti di Lobotka, che però arriva per primo sul pallone e lo devia, per fortuna Valeri rimedia richiamando Marchetti all’OFR”.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI PRADÈ