Marchetti su Amrabat: “È incedibile per la Fiorentina. Poi bisogna vedere quando arriverà l’offerta da 40 milioni”

Luca Marchetti, giornalista Sky esperto di mercato ha parlato, durante l’editoriale su TMW Radio, anche di Sofyan Amrabat, se il centrocampista della Fiorentina sarà uno dei protagonisti del mercato di gennaio: “Amrabat si è messo in mostra dopo un Mondiale straordinario, la Fiorentina lo dichiara incedibile ma poi bisogna vedere quando arriverà un’offerta da 40 milioni. Oggi è più facile accettare le offerte della Premier, il Newcastle per esempio non avrebbe problemi a buttare decine di milioni di euro per Amrabat. La Fiorentina può anche decidere di tenerlo, non ha bisogno di vendere perché la situazione economica è serena. Se Amrabat rinnova il contratto può tranquillamente rimanere”.