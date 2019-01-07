Corriere dello Sport, Dragowski ai saluti, ecco tutte le richieste. La Fiorentina valuta Marchetti

Il nodo da sciogliere è quello relativo a Bartlomiej Dragowski. Il vice portiere viola, classe ’97, ha voglia di giocare, di tornare ad essere protagonista, ma la Fiorentina dal canto suo continua a r...

Il nodo da sciogliere è quello relativo a Bartlomiej Dragowski. Il vice portiere viola, classe ’97, ha voglia di giocare, di tornare ad essere protagonista, ma la Fiorentina dal canto suo continua a riflettere. Le proposte sono arrivate, dalla Turchia, dalla Polonia, qualcuna anche dall’Italia (ma non per un posto da titolare) eppure il via libera non è ancora arrivato. E’ evidente che in caso di partenza del polacco la Fiorentina dovrebbe tornare sul mercato. Nel mirino, pronti eventualmente ad affondare qualcuno c’è, a cominciare da Marchetti, l’ex Lazio che sta per lasciare Genoa, specie dopo l’arrivo del nuovo portiere brasiliano Jandrei.

Corriere dello Sport