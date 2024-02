La Fiorentina ritrova Marchetti dopo i quarti di Coppa Italia contro il Bologna. Sozza al VAR, Di Paolo all’AVAR

Questa mattina l’AIA ha diramato le designazioni arbitrali per le partite della 27esima giornata di Serie A. La Fiorentina, impegnata a Torino contro la squadra granata nell’anticipo di sabato sera, ritrova l’arbitro Matteo Marchetti. Quest’anno sono due i precedenti della squadra viola con il fischietto di Ostia, con il bilancio perfettamente in equilibrio. Nel primo incrocio è arrivata la sanguinosa sconfitta per 4 a 0 contro l’Inter, mentre nel secondo la banda di Italiano ha eliminato (seppur ai rigori) il Bologna nei quarti di finale di Coppa Italia. Al VAR ci sarà Sozza, all’AVAR Di Paolo e Marinelli sarà il quarto uomo.

