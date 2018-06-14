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Marchetti assicura: "Chiesa resta alla Fiorentina, c'è un progetto di crescita"

Luca Marchetti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RMC Sport: "Chiesa rimane, c'è un progetto di crescita e la volontà comune di continuare insieme per almeno un altro anno. Non è un pr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 giugno 2018 19:21
Marchetti assicura: "Chiesa resta alla Fiorentina, c'è un progetto di crescita" -
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Luca Marchetti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RMC Sport: "Chiesa rimane, c'è un progetto di crescita e la volontà comune di continuare insieme per almeno un altro anno. Non è un problema di prezzo, il Napoli ha offerto 50 milioni più due giocatori ma la Fiorentina per ora non ha alcuna intenzione di venderlo".

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