Marchetti assicura: "Chiesa resta alla Fiorentina, c'è un progetto di crescita"

Luca Marchetti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RMC Sport: "Chiesa rimane, c'è un progetto di crescita e la volontà comune di continuare insieme per almeno un altro anno. Non è un pr...

A cura di Redazione Labaroviola 14 giugno 2018 19:21

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