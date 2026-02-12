Como–Fiorentina, dirige Marchetti: 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte con i viola. Al VAR c'è Maresca.

Arbitro Marchetti designato per Como-Fiorentina della 25ª giornata: nessun incrocio stagionale con i viola, precedenti in equilibrio e due vittorie del Como quest’anno.

L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 25ª giornata di Serie A: sarà Marchetti a dirigere Como–Fiorentina, in programma sabato 14 febbraio alle ore 15.00. Ad assisterlo ci saranno Baccini e Politi, con Di Marco nel ruolo di IV ufficiale. In sala VAR opererà Maresca, coadiuvato dall’AVAR Giua.

Il direttore di gara non ha mai arbitrato la Fiorentina in questa stagione, ma il bilancio complessivo delle scorse annate è equilibrato: 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte per la Fiorentina sotto la sua direzione. Marchetti ha già diretto anche un Como–Fiorentina, quello disputato nella scorsa stagione, terminato 2-0 per la Fiorentina.

Per quanto riguarda il Como, invece, il fischietto ha già incrociato i ragazzi di Fabregas due volte in questa stagione, e in entrambe le occasioni sono arrivate due vittorie, rispettivamente contro Sassuolo e Lecce.