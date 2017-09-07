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Marchetti: "Ma dove finiscono i soldi incassati dalla Fiorentina? Il saldo dice più 41 milioni..."

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb il giornalista di Sky Sport esperto di mercato Luca Marchetti parla di Fiorentina...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 settembre 2017 11:09
Marchetti: "Ma dove finiscono i soldi incassati dalla Fiorentina? Il saldo dice più 41 milioni..." -
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Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ha parlato di Fiorentina, queste le sue parole:

“…Ma dove finiscono i soldi? Questi 5,15 miliardi di euro? Beh quasi 2 in altri club della stessa Lega. Altri 1,75 in altri club ma sempre del Big5. Quindi il 71% di questo grande movimento di denaro rimane sempre fra i “soliti noti”. Soltanto il 5% finisce fuori dall’Europa e ancora di meno, il 2%, finisce nelle categorie inferiori dello stesso paese… Facile dire chi ha guadagnato di più e chi ci ha rimesso di più… il Monaco a bilancio ha +289, seguito dal Borussia Dortumnd (+110) e dal Lione (+72). Le migliori performance italiane solo Fiorentina (42), Sampdoria (42) e Lazio (31). In negativo inarrivabile il PSG (-343), seguito da Milan (-189) e United (-186)…”.

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