Marchetti: "Ma dove finiscono i soldi incassati dalla Fiorentina? Il saldo dice più 41 milioni..."

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb il giornalista di Sky Sport esperto di mercato Luca Marchetti parla di Fiorentina...

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ha parlato di Fiorentina, queste le sue parole:

“…Ma dove finiscono i soldi? Questi 5,15 miliardi di euro? Beh quasi 2 in altri club della stessa Lega. Altri 1,75 in altri club ma sempre del Big5. Quindi il 71% di questo grande movimento di denaro rimane sempre fra i “soliti noti”. Soltanto il 5% finisce fuori dall’Europa e ancora di meno, il 2%, finisce nelle categorie inferiori dello stesso paese… Facile dire chi ha guadagnato di più e chi ci ha rimesso di più… il Monaco a bilancio ha +289, seguito dal Borussia Dortumnd (+110) e dal Lione (+72). Le migliori performance italiane solo Fiorentina (42), Sampdoria (42) e Lazio (31). In negativo inarrivabile il PSG (-343), seguito da Milan (-189) e United (-186)…”.