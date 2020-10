Della Valle non comprerà la Salernitana da Lotito: “Abbiamo chiuso col mondo del calcio”

Come riporta Tuttomercatoweb Ultimamente era stato accostato il nome dei fratelli Della Valle alla proprietà della Salernitana, tanto che nella giornata di ieri ha fatto notizia l’indiscrezione di una trattativa in corso con Lotito per rilevare le quote del club.

Gli imprenditori marchigiani hanno, così, scelto di fare chiarezza attraverso un comunicato stampa: “La famiglia Della Valle ha lasciato il mondo del calcio un anno fa ed è un discorso chiuso. Non c’è stato né ci sarà alcun incontro per la società della Salernitana, che tra l’altro giorni fa aveva già smentito questa notizia. Le indiscrezioni inerenti una presunta cessione societaria sono completamente destituite di qualsiasi fondamento”.