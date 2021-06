Bucchioni: “Addio Antognoni? Barone e Pradè gli dicano che non serve. I Della Valle furono onesti”

“Anche la vicenda Antognoni è imbarazzante – ha detto Enzo Bucchioni a TMW -. Abbiamo criticato per anni i Della Valle, ma almeno loro hanno avuto l’onesta intellettuale di dire che preferivano fare a meno delle bandiere. Giusto o sbagliato, era una posizione. E’ invece inaccettabile proporre a una figura come Giancarlo Antognoni un ridimensionamento del ruolo, proporgli cose offensive per la sua storia, la sua cultura calcistica, la persona e quello che rappresenta per Firenze e per la Fiorentina. Se per Barone e Pradè uno come lui non serve più basterebbe avere il coraggio di dirlo. Lo facciano. Ora, pare, potrebbe esserci un ripensamento con un’offerta più dignitosa. Antognoni aspetta, ma l’addio sembra scritto. Purtroppo”.

