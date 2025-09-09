Sartori svela: “Con Sconcerti e con i Della Valle sono stato vicino alla Fiorentina”

Giovanni Sartori, direttore tecnico del Bologna, è intervenuto a Coverciano in occasione della consegna del premio Nereo Rocco ha parlato anche della Fiorentina: “La Fiorentina ha condotto un mercato importante e scelto un allenatore di alto livello. Se veniamo equiparati a loro, per me non è affatto un problema. Negli ultimi dodici mesi Kean ha confermato di essere tra gli attaccanti più forti, lo ha dimostrato anche ieri con la Nazionale. Sta vivendo un momento di crescita notevole e potrà affermarsi come uno dei migliori in Europa.

Dzeko è un giocatore della Fiorentina, io parlo solo dei giocatori del Bologna. Abbiamo avuto un pensiero per questi due giocatori che volevano rientrare in Italia, hanno dato tanto al calcio italiano, hanno continuato a fare bene anche all’estero e abbiamo pensato che potessero dare tanto anche al Bologna visto che quest’anno avremo quattro competizioni considerando anche la Supercoppa Italiana. La Fiorentina ha fatto una buonissima squadra, ma non sono il ds quindi oltre non vado. In passato, con Sconcerti e successivamente con i Della Valle, sono stato vicino alla Fiorentina”.