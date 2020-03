Queste le parole di Michele Criscitiello nel suo editoriale a Tuttomercatoweb.com: “Il Milan è una polveriera ma ve lo stiamo dicendo da mesi, anni… Una pagliacciata tutta la governance del Milan. Il vero colpevole, al Milan, è uno solo. Ve lo diciamo alla vigilia di un nuovo rimpasto che farà perdere altri anni alla rinascita del vecchio Diavolo. Elliott il male della società. In Italia non dovremmo consentire ai fondi di avere la maggioranza dei club. Le squadre di calcio, in Italia, devono avere un Proprietario. Da amare o insultare. Ma vogliamo vederlo e sentirlo. Elliott di calcio non sa nulla, sta facendo danni e buttando soldi degli investitori. L’organigramma societario non ha una logica e non c’è nessuno che intervenga per spiegare cosa accade ad uno dei tre club più importanti in Italia. Ah, quanti danni che ha lasciato il Cavaliere. Dalle sue scelte partono i drammi di questo Milan. Faccia anche una minusvalenza, problemi del fondo che ha sbagliato l’investimento, ma Elliott si liberi del Milan e lo faccia anche in fretta. Questa società ha bisogno di un padrone, anche se non è Paperon dei Paperoni. Serve un industriale. Un Ferrero (papà Nutella, intendiamoci) ma che da uomo intelligente non mischia la nocciola con il calcio. Un Della Valle (da Firenze mi prenderanno per pazzo) o un Giorgio Armani che alla città di Milano deve tutto e può dare qualcosa anche al calcio oltre che al basket. Il Milan deve ripartire. Fate in fretta. E lasciamo i fondi a Londra”.