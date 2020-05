“In primis abbiamo pensato alla salute, molti nostri dipendenti hanno lavorato da casa – ha detto a Vogue l’ex proprietario della Fiorentina Diego Della Valle – dal 3 giugno saremo in formazione completa. Nonostante i lavoratori fossero in cassa integrazione abbiamo garantito a tutti lo stipendio completo. Abbiamo donato caschi ai medici insieme ad altri imprenditori e abbiamo costruito un fondo che gestisce la Protezione Civile. Siamo stati i primi a donare come famiglia Della Valle 5 milioni”.