18 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 13:24

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Della Valle disse a Commisso: ‘Il prezzo è quello e quello resta!’. Lui la pagò fino all’ultimo euro”

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Della Valle disse a Commisso: ‘Il prezzo è quello e quello resta!’. Lui la pagò fino all’ultimo euro”

Redazione

18 Gennaio · 13:19

Aggiornamento: 18 Gennaio 2026 · 13:19

TAG:

CommissoDella ValleFiorentina

Condividi:

di

"Ha lottato, s’è stufato, ma si è arreso soltanto a una lunga malattia"

Ivan Zazzaroni ha scritto un pezzo sul Corriere dello Sport: “La sera di giugno di sette anni fa in cui Diego Della Valle decise di vendere a Rocco Commisso ero ospite a cena del proprietario della Fiorentina nell’appartamento ricavato nell’elegantissimo Palazzo Tod’s in Corso Venezia, a Milano. Un caso, o forse no. C’erano anche Michele Lupi, direttore dei progetti speciali del Gruppo, e un giovane nipote di Della Valle. Nicola, se ricordo bene.
Intorno a mezzanotte Della Valle, che aveva risposto a quattro o cinque chiamate, alzò improvvisamente la voce: «Rocco, il prezzo è quello e quello resta!». Poi ci sorrise. Commisso pagò la Fiorentina fino all’ultimo euro. La voleva. Dal giorno seguente cominciò a cambiarne il destino portando risorse, passione e idee ambiziose, una delle quali non ha potuto realizzare. Era un tipo battagliero, non amava gli ostacoli, ma ne ha incontrati un numero antipatico nella sua Italia. Squadra e strutture, strutture e squadra, questo aveva in testa: il gioiello, il Viola Park, uno dei centri più belli d’Europa; il rimpianto, lo stadio che non gli hanno permesso di costruire come l’avrebbe voluto.
Commisso capì immediatamente che l’Italia non era l’America dove s’era conquistato credibilità, riconoscibilità, ricchezza, e che da noi i progetti si scontrano con la politica, la burocrazia, l’invidia. Ha lottato, s’è stufato, ma si è arreso soltanto a una lunga malattia. Aveva affidato la società all’amico Giuseppe “Joe” Barone, così simile a lui nel temperamento ma diverso nella sostanza. La morte di Barone è stato un momento di notevole spiazzamento per il club che sta ricercando l’equilibrio in una fase complicata del calcio italiano”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio