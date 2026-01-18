Corriere dello Sport: “Della Valle disse a Commisso: ‘Il prezzo è quello e quello resta!’. Lui la pagò fino all’ultimo euro”

Ivan Zazzaroni ha scritto un pezzo sul Corriere dello Sport : “La sera di giugno di sette anni fa in cui Diego Della Valle decise di vendere a Rocco Commisso ero ospite a cena del proprietario della Fiorentina nell’appartamento ricavato nell’elegantissimo Palazzo Tod’s in Corso Venezia, a Milano. Un caso, o forse no. C’erano anche Michele Lupi, direttore dei progetti speciali del Gruppo, e un giovane nipote di Della Valle. Nicola, se ricordo bene.

Intorno a mezzanotte Della Valle, che aveva risposto a quattro o cinque chiamate, alzò improvvisamente la voce: «Rocco, il prezzo è quello e quello resta!». Poi ci sorrise. Commisso pagò la Fiorentina fino all’ultimo euro. La voleva. Dal giorno seguente cominciò a cambiarne il destino portando risorse, passione e idee ambiziose, una delle quali non ha potuto realizzare. Era un tipo battagliero, non amava gli ostacoli, ma ne ha incontrati un numero antipatico nella sua Italia. Squadra e strutture, strutture e squadra, questo aveva in testa: il gioiello, il Viola Park, uno dei centri più belli d’Europa; il rimpianto, lo stadio che non gli hanno permesso di costruire come l’avrebbe voluto.