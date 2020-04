Ecco alcune delle dichiarazioni di Luca Toni nella diretta con Chefaticalavitadabomber: “Nell’anno di calciopoli sono stato vicino all’Inter. Della Valle però mi chiese di rimanere a Firenze perchè la squadra era stata penalizzata di 15 punti. Allora facemmo un patto sarei rimasto un altro anno e poi lui in estate mi avrebbe venduto a chi volevo io. Arrivammo in Coppa Uefa con Prandelli, Mutu e Montolivo fu un gran campionato. A fine stagione tanti club mi volevano, Milan in primis ma poi mi ritrovai sotto casa Beckenbauer e Hitzfeld quindi poi scelsi di andare al Bayern Monaco”.