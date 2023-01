Zazzaroni: “A cena con Della Valle quando chiamò Commisso «Questo è il prezzo, non rompere le palle»

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, in diretta su Toscana Tv, ha raccontato il retroscena della cessione della Fiorentina dalla famiglia Della Valle a Rocco Commisso. Il racconto di Zazzaroni:

“La sera che Commisso ha comprato dai Della Valle la Fiorentina io ero a cena con Diego Della Valle, mi ricordo la telefonata a mezzanotte con Rocco dall’altra parte, Diego disse «Il prezzo è questo e questo deve essere, non mi rompere le palle». Eravamo in Corso Venezia, c’ero io, Diego Della Valle, Michele Lupi ed un nipote di Diego, fu una serata molto divertete. Lui aveva mollato mentalmente la Fiorentina, era inviso ormai da tanto tempo e stava per arrivare l’entusiasmo di Rocco che fu travolgente per Firenze”

NICO GONZALEZ POSTA LA FOTO CON L’ESULTANZA “RESTO QUI”