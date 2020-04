Oggi il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha annunciato un fondo finanziato da Diego Della Valle per aiutare chi ha bisogno a causa dell’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole: “Ieri sera ho firmato un’ordinanza che prevede un fondo per destinare provvidenze ai familiari dei sanitari che sono deceduti in quest’emergenza. Fondo alimentato dalla famiglia Della Valle, Diego è stato il promotore”.