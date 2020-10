Basile: “Non esiste un parallelo Commisso-Della Valle, Rocco sta investendo molto”

“Commisso? Mi aspetto un progetto Fiorentina a lungo termine, servono progressi anche sulla vicenda stadio. Il progetto tecnico non è così delineato come quello delle infrastrutture, Rocco sta imparando com’è il calcio in Italia. Non esiste il parallelo con i Della Valle, Commisso sta investendo e perdendo diversi soldi. Duncan e Cutrone sono stati investimenti importanti a gennaio eppure stanno in panchina. Commisso è rimasto deluso dal comportamento di Federico Chiesa, si aspettava un dialogo più aperto”.

