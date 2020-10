Calamai: “Difficile che Sarri accetti la Fiorentina. Bonaventura è una riserva. Il titolare deve essere Cutrone”

Luca Calamai, giornalista fiorentino della Gazzetta dello Sport, ha parlato a Radio Bruno delle vicende di casa viola, queste le sue parole:

“I titolari nel centrocampo della Fiorentina sono Pulgar, Amrabat e Castrovilli. Bonaventura secondo me è una riserva. Adesso Iachini deve inventarsi qualcosa, non può fare sempre la stessa cosa. Callejon non deve giocare a tutta fascia, sarebbe sprecarlo. Anche con il centravanti va fatta una svelta decisa e puntare su uno dei tre. Io punterei tutto su Cutrone perché adesso serve un centravanti d’area di rigore.

Sarri? È davvero complicato un suo arrivo, da quando so vuole davvero una squadra a sua immagine e somiglianza. Entrare in corsa non credo che gli possa andare bene. L’ambiente non accetta molto Iachini si ha l’impressione che possa arrivare altro”

