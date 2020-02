I rumors inglesi hanno fatto davvero “rumore” anche in Italia parlando di una possibile acquisizione dello Sheffield Wednesday da parte dei Della Valle. Ma le supposizioni fatte oltremanica si legge nelle pagine del Corriere dello Sport, sono state categoricamente smentite dalla stessa famiglia Della Valle. Nessun interesse quindi da parte loro per lo Sheffield Wednesday. Attualmente il club è di Dejphon Chansiri, lo stesso magnate nelle ultime ore ha detto di non essere intenzionato a cedere la società.