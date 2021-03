Tragedia in casa Lazio, muore il giovane Guerini in un incidente stradale. Aveva giocato nella Fiorentina due anni fa

Terribile notizia in arrivo da Roma per il mondo del calcio come scrive TMW: in un incidente automobilistico in via Palmiro Togliatti, all’incrocio con viale dei Romanisti, ha perso la vita il classe 2002 Daniel Guerini, calciatore Primavera della Lazio ed ex Torino. Il giovane ha avuto la peggio nell’impatto tra una Mercedes Classe A guidata da un uomo di 68 anni e una Smart For Four sulla quale erano a bordo tre diciannovenni: per uno, il fantasista della Lazio, purtroppo l’impatto è stato fatale. Nella stagione 2019/2020 il ragazzo ha giocato nelle giovanili della Fiorentina.

