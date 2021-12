Guerini: “La Fiorentina tornerà in Europa, binomio perfetto Italiano-ACF. Vlahovic è un animale”

Vincenzo Guerini, ex dirigente della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio per commentare l’attuale Fiorentina ed il mister, Vincenzo Italiano: “I meriti di questo rendimento della Fiorentina vanno ad Italiano. Il binomio tra tecnico e club è perfetto, la squadra gioca bene. Percorso simile alla Fiorentina di Montella, ma il tecnico campano aveva in rosa gente affermata. Italiano sta rilanciando invece diversi calciatori che sembravano ai margini. La Fiorentina tornerà in Europa. Vlahovic è un animale, quelli come lui si contano sulle dita di una mano. Mi spiacerebbe vederlo andar via. Procuratori? Sono diventati troppo potenti”.

