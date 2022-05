Aquilani dedica in maniera toccante la vittoria della Coppa Italia al giovane scomparso ex viola Guerini

Traguardo storico per la Fiorentina che ha vinto la quarta Coppa Italia Primavera di fila. E il mister Aquilani ha voluto dedicarla ad una persona speciale come il suo ex calciatore in Under 18, Daniel Guerini, scomparso il 24 marzo 2021 in seguito ad un incidente stradale. In alto il post dell’allenatore viola sul suo profilo Instagram, con anche commenti illustri come quelli degli ex Ribery e Pezzella.

