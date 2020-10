Guerini: “Chiesa? Non è cresciuto negli ultimi due anni. Non mi aspetto molto dalla Fiorentina perchè…”

“Negli ultimi due anni – ha detto l’ex viola Vincenzo Guerini a Radio Sportiva – Federico Chiesa non è cresciuto. Avrei scommesso in una sua esplosione invece così non è stato. È un momento fondamentale questo per la sua carriera, alla Juventus avrà l’occasione della vita ma… in viola aveva molte meno responsabilità. Dalla nuova Fiorentina non mi aspetto molto, Amrabat è penalizzato da quel ruolo, Borja Valero non credo possa incidere molto. Callejon? Serve un modulo diverso”.

