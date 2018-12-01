Guerini: "La Juve non è imbattibile ed i viola daranno più del loro valore, può succedere di tutto"

Vincenzo Guerini, ex team manager e giocatore viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Quando c’è la Juve a Firenze ci si può aspettare di tutto, nel bene e nel male. I valori sono nettament...

Vincenzo Guerini, ex team manager e giocatore viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Quando c’è la Juve a Firenze ci si può aspettare di tutto, nel bene e nel male. I valori sono nettamente a favore di una Juve che mi sembra imbattibile ma alle volte i giocatori viola danno anche più del loro reale valore e sono successe cose incredibili".

Prosegue sulla partita: "Sul piano del gioco sarà molto difficile per la Fiorentina fare risultato. I viola dovranno stare calmi senza farsi prendere dalla fretta, dovranno esser freddi e tenere la partita in bilico fino alla fine".

E sui tifosi: "Potrebbero avere pazienza se fossero sicuri di poter puntare sul Chiesa di turno. Avendo la certezza di una sua permanenza, e creando su di lui una squadra importante, allora i tifosi potrebbero aver ancora pazienza. Credo che la gente sia anche stanca di questa situazione".

Conclude su Pjaca: "Non vorrei che rimanesse il giocatore giovane dalle belle speranze".

E sul mercato: "Cosa mi aspetto dal mercato? Credo che interverranno su alcuni reparti perché alla proprietà non è mai piaciuto disputare un campionato anonimo".