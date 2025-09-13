Guerini: “La Fiorentina lotti per la Champions. Vorrei una Fiorentina gestita come Atalanta e Bologna”

L’ex dirigente viola, Vincenzo Guerini, si è espresso su alcuni temi caldi in casa Fiorentina, tra cui il calciomercato

L’ex dirigente della Fiorentina, Vincenzo Guerini, ha parlato a RadioFirenzeViola per commentare le notizie in avvicinamento alla gara contro il Napoli: “Sono queste le partite che ti entusiasmano e che ti misurano, quelle per cui si gioca a calcio. Loro sono la migliore rosa d’Italia che ha fatto il miglior mercato e per un calciatore non c’è niente di meglio che confrontarsi contro una squadra del genere”.

Sul calciomercato viola e l’acquisto di Piccoli: “Non mi impressiono più per il prezzo dei giocatori, anche se è complicato giudicare senza osservare i giocatori in campo. Contento che la Fiorentina abbia una certezza come Kean, un veterano come Dzeko, e abbia aggiunto un giovane italiano come Piccoli, anche perché alla Fiorentina si sono sempre esaltati i giovani. Il mercato mi è sembrato positivo complessivamente, sono ottimista per la stagione, visto che in panchina c’è un allenatore esperto e apprezzato dalla piazza. Spero che la Fiorentina lotti per la Champions e che se la contenda fino all’ultimo”.

Sulle ambizioni societarie e sull’inizio di campionato: “Mi sembra una squadra migliorata, ma bisogna vedere se riusciranno a fare gruppo, e se renderanno con continuità. Le basi per fare un campionato importante ci sono. Non hanno iniziato bene, ma c’è tutto il tempo per recuperare. Il campionato della Fiorentina inizia oggi”.

Sul modello Napoli replicabile a Firenze: “Mi piacerebbe vedere tanti presidenti come De Laurentiis. Commisso ha le capacità economiche per farlo, ma ci vogliono le persone giuste. Vorrei una Fiorentina gestita come gestiscono l’Atalanta e il Bologna”.