Guerini: "Questo è un anno di transizione per i viola. Chiesa? L'avrei venduto in estate"

Queste le parole di Vincenzo Guerini su TMW Radio durante 'Stadio Aperto'.Sulla Fiorentina: l'anno di transizione esiste?"Credo poco a queste definizioni, ma nel caso della Fiorentina ci può stare. C'...

Queste le parole di Vincenzo Guerini su TMW Radio durante 'Stadio Aperto'.

Sulla Fiorentina: l'anno di transizione esiste?

"Credo poco a queste definizioni, ma nel caso della Fiorentina ci può stare. C'è stato un cambio di società epocale, ora il club viene condotto in maniera completamente diversa. È arrivato un vulcano, è cambiato tutto. In più sono arrivati all'ultimo. C'è da aspettarsi poco quest'anno, ma mi auguro che questa stagione gli servirà per capire come funziona il calcio italiano. Sono convinto che vedremo una Fiorentina diversa nel futuro".

Giocare come seconda punta può rallentare la crescita di Chiesa?

"Ha forza, velocità e tiro, può fare benissimo questo ruolo. È desinato ad arrivare sempre in doppia cifra. Fossi stata la Fiorentina, avrei ceduto Chiesa in estate per poi mettere mano alla squadra. Non mi piace che si parli più del suo futuro che della squadra".

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