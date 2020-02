Queste le parole rilasciate a Tuttomercatoweb.com da Vincenzo Guerini:

Da ex viola invece che sensazioni ha su Fiorentina-Milan di sabato sera?

“In casa col Milan la Fiorentina ha sempre fatto buone prestazioni. I viola hanno ritrovato serenità e carica e possono far bene contro i rossoneri che peraltro mi sembrano sopravvalutati”.

Vlahovic che impressione le ha fatto?

“E’ molto forte, tra i viola ci sono 3-4 ragazzi estremamente interessanti. Vlahovic mi ha impressionato e ha grandi margini di miglioramento. Ha personalità, cattiveria, voglia di arrivare”.

Che futuro vede per la Fiorentina?

“Questa stagione serve per pianificare l’anno prossimo. L’impalcatura non è male e con acquisti mirati può fare un netto salto di qualità. C’è tutto per farlo. 6-7 giocatori forti ci sono già e se indovinano le pedine giuste… Peraltro non c’è neanche la necessità vendere”.