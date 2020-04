“Nella Fiorentina ho lavorato in due fasi – ha detto Vincenzo Guerini, ex club manager, allenatore e calciatore viola a Toscana TV – in tutto ci sono stata quindici anni. Ho sempre dato tutto per questo club, mi dispiace per come sia finito il legame, resta comunque dentro di me. Chiesa? Non mi è mai piaciuto trattenere calciatori controvoglia. Ora però con quest’emergenza potrebbe valere la pena tenerlo per aspettare che la valutazione dei calciatori risalga. Se fossi un calciatore… ci penserei molto bene prima di lasciare la Fiorentina”.