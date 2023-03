Guerini: “Contro la Fiorentina il Milan sembrava una squadretta. Per fare il salto di qualità servirà intervenire dove necessario“

L’ex club manager della Fiorentina Vincenzo Guerini ha parlato ai microfoni di Radio Bruno del club viola. Queste le sue parole: “Giocare in Europa non è causa di cali di tensione, anzi: deve essere soltanto un orgoglio. La Conference League non sarà certo la coppa più prestigiosa, ma è un’occasione che non capita a tutti: chi ha giocato a calcio sa che grande emozione danno partite di questo tipo. Sabato scorso al cospetto della Viola il Milan, al cospetto della Viola, sembrava una squadretta. Finalmente ho visto una prova estremamente convincente dei ragazzi. Europa? Per scaramanzia non voglio dire niente, ma questa squadra può far sognare“.

Su Italiano: “Stimo molto l’allenatore, anche per lui è stata la prima volta con tre competizioni da gestire. Sicuramente trarrà beneficio dall’esperienza che sta accumulando. Dimostra di saper lavorare con il materiale che ha a disposizione. Per fare il salto di qualità in futuro, servirà intervenire dove necessario“.

