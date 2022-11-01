Guerini: "Onore ad Italiano per i cambiamenti che sta adottando. Con l'Inter arbitraggio scandaloso"

Il calcio è comandato da persone che non sanno cosa voglia dire giocare sul campo: è ormai un'industria che non considera più i calciatori. I giocatori non hanno più importanza, non hanno voce in capitolo perchè è tutto in mano ai soldi.

A cura di Redazione Labaroviola 01 novembre 2022 19:14

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