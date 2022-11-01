Guerini: "Onore ad Italiano per i cambiamenti che sta adottando. Con l'Inter arbitraggio scandaloso"
Il calcio è comandato da persone che non sanno cosa voglia dire giocare sul campo: è ormai un'industria che non considera più i calciatori. I giocatori non hanno più importanza, non hanno voce in capitolo perchè è tutto in mano ai soldi.
Vincenzo Guerini, con un passato nella Fiorentina come allenatore delle giovanili e club manager, ha parlato a Radio Bruno. Queste le sue parole:
"Fiorentina? Troppo altalenante in questa prima parte di stagione, mi aspettavo sicuramente qualcosa in più. Vediamo cosa succede dopo il Mondiale perchè potremo assistere a tante situazioni diverse rispetto a questo inizio.
Italiano? Lo apprezzo molto come allenatore e nell'ultimo periodo da persona intelligente sta provando nuovi cambiamenti e gli fa onore questo.
Inter? Con l'Inter arbitraggio scandaloso. Non si può, però, prendere il gol del 4-3 in quel modo. Pensate che visione avremmo avuto se fosse finita in pareggio per come si era messa la partita nel primo tempo.
Giocare in Europa? Una grande opportunità per tutti, anche per chi gioca meno e mi ricordo che era sempre bello giocare questo tipo di competizioni."
IL FUTURO DI ZURKOWSKI LONTANO DA FIRENZE?
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