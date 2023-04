Guerini: “In finale vorrei la seconda squadra di Torino. Ora sono gli a altri temere la Fiorentina”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l’ex dirigente della Fiorentina, Vincenzo Guerini ha parlato della vittoria viola contro la Cremonese: “L’unico pericolo era sottovalutare la partita, ma non è successo e la squadra ha vinto meritatamente. I giocatori non hanno bisogno di stimoli perché è un’occasione importantissima per riprendersi tutto”.

Infine, sulla possibile finale: “Ora c’è la possibilità di togliersi grandi soddisfazioni. In finale mi piacerebbe che i viola potessero battere la “seconda squadra di Torino”. Ma un avversario vale l’altro, in questo momento sono gli altri a doversi preoccupare della Fiorentina”.