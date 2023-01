Guerini: “La Fiorentina ha quasi sempre dominato la partita ed ha perso punti per ingenuità”

Vincenzo Guerini, ex dirigente e giocatore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno dell’andamento della squadra viola.

“La Fiorentina ha quasi sempre dominato le partite e poi si butta via per qualche ingenuità, questo è un difetto, dovrebbe imparare che si può vincere anche una partita sporca. Mi vengono in mente le partite contro Inter e Milan, conta il risultato. Per quanto riguarda l’Europa vediamo cosa può dare questa squadra, sono convinto che questa squadra possa fare bene perchè ha un gioco che si adatta bene al gioco europeo dove c’è meno attenzione alla fase difensiva.

La Fiorentina ha diversi giocatori fuori per infortunio, ha tanti giocatori veloci che molto spesso possono far giocare la squadra in attesa dell’avversario e ripartendo in contropiede. Italiano è intelligente e lo sa. Il centravanti? Ormai è tardi per trovare un attaccante da 15 gol, intanto è importante che tutti vadano in gol, ma per raggiungere certi obiettivi servono giocatori che facciano facilmente 15 gol”

SE ARRIVA UNA PROPOSTA GOLLINI LASCIA LA FIORENTINA