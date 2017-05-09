Guerini: "Paulo Sousa ha preso in giro tutti. Lo scorso anno invece di chiedere rinforzi si limitò a..."

Sì vada a fare ora i selfie con i tifosi della Fiorentina. Però ha un grande merito, aver lanciato Chiesa e Bernardeschi" così Guerini a Radio Bruno

Vincenzo Guerini ex dirigente della Fiorentina ha parlato a radio Bruno, queste le sue parole:

"Ultimamente siamo andati vicino al salto di qualità, abbiamo sentito l’odore di un trofeo e siamo rimasti un po’ esasperati da questo. L’anno scorso forse ci siamo un po’ illusi e adesso è emersa la frustrazione che sta portando tutti ad andare sopra le righe, tifosi e società.

Non sono obiettivo quando parlo di Paulo Sousa ma lui ha preso in giro un po’ tutti. Vorrei che andasse ora a farsi i selfie con i tifosi… Quando era primo in classifica aveva il coltello dalla parte del manico, e aveva il potere di mettere la società con le spalle al muro per avere dei rinforzi, invece si è limitato alle frecciatine in sala stampa. Inoltre ha sempre fatto scelte particolari. Sousa ha il grande merito di aver valorizzato Bernardeschi e Chiesa".